Caldo africano o maltempo? Vediamo come esordirà AGOSTO

Mancano ormai pochi giorni al termine di luglio e all'inizio del terzo e ultimo mese dell'estate meteorologica. Ma come esordirà agosto?

Dalle ultimissime emissioni dei modelli matematici prevale l'ipotesi di una persistenza dell'anticiclone nel Mediterraneo centro-occidentale, ma con una grande differenza rispetto a questi ultimi bollenti giorni: le temperature rientreranno gradualmente fino a riportarsi a ridosso delle medie del periodo.

Il grande caldo sub-tropicale è in graduale lentissima ritirata e già questa settimana ci permetterà di tornare a respirare su alcune regioni. In particolare il nord, che farà i conti con molti acquazzoni e temporali, vedrà il calo termico più importante (non eccezionale!). Tra i 2 e i 4°C in meno potremo registrarli anche al centro e al sud entro domenica.

La prossima settimana, che coincide con l'avvio di agosto, potremmo osservare condizioni di generale stabilità e temperature attorno alle medie del periodo.

Solo l'arco alpino, il Triveneto e molto a sprazzi il lato adriatico potranno osservare isolati temporali pomeridiani tra 1 e 4 agosto.

L'anticiclone sarà troppo addossato all'Italia e quindi continuerà a tener lontane le perturbazioni. Le temperature tuttavia saranno molto più vivibili, con un'anomalia massima di circa 1-3°C.