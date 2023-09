Anticiclone ad OMEGA in arrivo, ecco le TEMPERATURE previste

Il tempo sta cambiando in alcune delle nostre regioni, in particolar modo al sud e sul medio-basso Adriatico, dove soffiano venti sostenuti di tramontana e grecale. Questa ventilazione è legata a una massa d'aria fresca proveniente dal nord-est dell'Europa, che si sta rapidamente dirigendo sul Mar Jonio.

Nei prossimi giorni, questa massa d'aria darà vita a un ciclone particolarmente insidioso per le nostre località ioniche del meridione, ma di questo ciclone ne abbiamo ben parlato in questo articolo.

La spinta esercitata da questo ciclone, unita a quella di un'altra depressione situata sull'Atlantico orientale, avrà un ruolo chiave nello sviluppo di un forte campo di alta pressione su gran parte dell'Europa centro-settentrionale. In pochi giorni assisteremo alla formazione di ciò che in gergo tecnico viene chiamato "Omega Blocking", ovvero un anticiclone a forma di Omega, particolarmente resistente e alimentato da calde correnti subtropicali fino in alta quota a latitudini proibitive:

Come si evince dalla mappa a corredo dell'articolo, questo anticiclone a Omega avrà il suo centro più caldo proprio sull'Europa centro-settentrionale, tra Gran Bretagna, Francia e Germania. La Danimarca fa parte della Scandinavia occidentale. Proprio su questi territori registreremo le anomalie più marcate, sia a livello di geopotenziale sia a livello di temperatura.

Alla base di questo anticiclone, invece, troveremo fenomeni di bassa pressione significativi, come quello che si svilupperà sul Mar Ionio, portando a un ciclone carico di precipitazioni e aria più fresca all'estremo sud.

Le anomalie di temperatura sono notevoli per l'Europa centro-settentrionale; infatti, si prevede, nell'arco di ben 5 giorni, un'anomalia superiore ai 10°C su vaste regioni europee. Si tratta di un'anomalia davvero rilevante per il mese di settembre. Man mano che ci si muove verso sud, le anomalie si riducono: dai 5°C al nord, ai 2°C al centro, fino a valori vicini alle medie sul meridione:

Nella pratica, queste anomalie corrispondono a temperature estive, ma senza grandi eccessi. Per quanto riguarda il territorio italiano, potremmo sfiorare i 32-34°C in Val Padana, soprattutto nel weekend, e i 30-32°C lungo i litorali tirrenici. Clima più fresco, invece, per il lato Adriatico e il sud, con temperature massime comprese tra i 25 e i 29°C: