ANOMALIE TERMICHE previste in Europa nei prossimi 7 giorni: non c'è da stare allegri...

Novembre: mese deputato al ricarico idrico in pianura e all'innevamento sulle nostre montagne in attesa del "freddo" invernale; purtroppo, anche in questa circostanza, la natura non farà il suo dovere. Non è di certo una novità che un mese inserito nel semestre freddo venga fagocitato dall'alta pressione e dal sopramedia termico ormai imperante.

Lo scostamento con le temperature normali previsto per i prossimi sette giorni in Europa, mette a nudo tutte le problematiche insite nel cambiamento climatico che è ormai realtà su gran parte del nostro Pianeta; ecco comunque la mappa:

Tutto rosso! In altre parole, su quasi tutta l'Europa nei prossimi sette giorni le temperature saranno superiori alle medie del periodo. Dove vedete i toni piu accesi, lo scostamento con la norma si prevede attorno ai 4-6°, un valore altissimo.

Si salveranno solo le aree attorno al Mar Nero e le estreme regioni meridionali italiane che avrenno temperature attorno alle medie del periodo.

