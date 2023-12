Alta pressione da domenica ormai certa, ma quanto durerÃ ?

Il ritorno dell'alta pressione sembra ormai cosa fatta già da questo weekend. Tutti i centri di calcolo sono concordi sullo spanciamento del "gobbo" anticiclonico dall'Atlantico verso la penisola iberica e l'Italia, dando vita, di fatto, ad un vero e proprio muro che impedirà alle perturbazioni di approdare nel Mediterraneo.

Fortunatamente non dovrebbe essere una situazione statica e opprimente come più volte abbiamo osservato negli ultimi anni! Difatti secondo gli ultimi aggiornamenti, pare che l'anticiclone possa dominare su tutto il territorio nazionale per circa 3 giorni,

Il suo arrivo provocherà le tipiche condizioni meteo variegate da nord a sud. Le nebbie della Val Padana lasceranno spazio al Sole in montagna e lungo il versante adriatico, mentre sulle regioni tirreniche prevarranno le nubi basse. Laddove splenderà il Sole la temperatura salirà fino a sfiorare i 18-20°C, come sulle coste adriatiche e sulle isole maggiori. Lungo le coste tirreniche avremo qualche grado in meno a causa delle nubi basse frequenti, mentre al nord farà ancor più freddo grazie alle forti inversioni termiche notturne.

Ma come detto poc'anzi, il bel tempo sarà protagonista fino al 12 dicembre. Dal 13 diventa sempre più probabile l'arrivo di un nuovo impulso freddo artico in direzione del Mediterraneo, pronto a riportare il maltempo su tante nostre regioni.