Allerta meteo della Protezione Civile: in arrivo gelo e nevicate fino in pianura al centro-sud

La Protezione Civile ha emanato un'allerta meteo per l'ondata di freddo e neve in arrivo sull'Italia nelle prossime ore, che porterà nevicate fino in pianura nel corso di domani.

Di seguito, il comunicato della Protezione Civile e il relativo bollettino meteo dettagliato per la giornata di domani, 13 Febbraio.

Maltempo: neve a bassa quota, piogge e venti forti al Centro-Sud



Allerta gialla in nove regioni

Un minimo depressionario presente sul Tirreno, in veloce spostamento verso sud, richiama aria fredda di origine polare che determinerà un sensibile calo termico, marcato nelle giornate di sabato e domenica, con nevicate fino a quote di pianura al Centro-Sud. Le basse temperature previste a seguito della perturbazione favoriranno il formarsi di diffuse gelate.

L`avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 12 febbraio, nevicate al di sopra dei 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, su Marche, Lazio orientale e settentrionale, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. Dal pomeriggio di domani, sabato 13 febbraio, si prevede il persistere di nevicate al di sopra del 200-400 metri in calo fino a quote di pianura sull`Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

L`avviso prevede inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, 12 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata si prevedono infine temporali sui settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, allerta gialla su tutto il territorio di Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania, Sicilia e Sardegna.

Previsioni meteo Sabato 13 Febbraio 2021

Precipitazioni:

- da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo orientale e meridionale, Molise centro-orientale, Sardegna nord-orientale, Campania, Basilicata centro-settentrionale e tirrenica, Puglia centro-settentrionale e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati moderati o puntualmente elevati sulla Campania;

- da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Romagna, Toscana centro-meridionale, Umbria, Marche, Lazio e resto del Centro e del Sud, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati specie su Marche occidentali, Toscana meridionale, Lazio occidentale e meridionale, resto di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, su Sardegna centro-occidentale e Sicilia settentrionale;

Nevicate: inizialmente sui 200-400 m e localmente a quote inferiori su Toscana e Romagna, in attenuazione pomeridiana, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 200-400 m in abbassamento fino a quote di pianura, su Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, zone interne di Campania e Lazio, Puglia centro settentrionale e Basilicata centro settentrionale e occidentale, e su Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino ad abbondanti sulle aree appenniniche di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e rilevi di Puglia e Calabria settentrionali.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle regioni peninsulari; massime in sensibile calo sulle regioni del Centro-Sud peninsulare e sulla Sardegna, fino a localmente marcato sui settori nord-orientali dell'Isola. Temperature generalmente da basse a molto basse sulle regioni penisulari e sulla Sardegna. Diffuse gelate.

Venti: forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte, settentrionali su Liguria e Sardegna, nord-orientali su Alto Adriatico e restanti regioni centrali; dal pomeriggio tendenti a forti nord-orientali, con rinforzi fino a burrasca e raffiche di burrasca forte, su tutte le regioni meridionali.