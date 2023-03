Aggiornamenti meteo serali: la mitezza sub-tropicale sarÃ  spazzata via dal freddo?

L'andamento meteo della prossima settimana trova sempre più certezze all'interno delle corse modellistiche dei principali centro di calcolo: dapprima affluirà aria più instabile atlantica che darà luogo a precipitazioni sparse specie sui settori tirrenici e al Nordest, dopo diventa sempre più probabile l'arrivo di una cupola anticiclonica sub-tropicale già accennata in questo articolo.

Il flusso atlantico è ormai confermato e si paleserà tra lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo: ci saranno piogge sparse, locali acquazzoni ma il protagonista principale sarà il vento dapprima di libeccio (fino a giovedì 9) e poi di maestrale.

Tra 10 e 14 marzo, invece, l'anticiclone sub-tropicale potrebbe farsi largo sulla penisola iberica e lambire l'italia portando tempo nettamente più stabile ed anche un sensibile aumento termico, tanto che ci sembrerà di essere nel pieno della primavera!

Ma questo ritorno della mitezza non deve trarci in inganno! L'inverno è tutt'altro che concluso e lo dimostrano i tanti nuclei gelidi polari a spasso per l'emisfero boreale e che ancora per diverse settimane potranno sempre insidiare il Mediterraneo. In questa prima fase di allentamento del vortice polare il Mediterraneo non verrà premiato in termini di freddo e precipitazioni, tutt'altro. Però attorno a mese sembrano salire le possibilità di un nuovo affondo artico sullo Stivale che andrebbe a spazzar via la mitezza dei giorni precedenti.

A conferma di ciò arrivano gli aggiornamenti serali dei modelli ECMWF e GFS. L'Europeo mostra un'irruzione artica particolarmente incisiva sul Mediterraneo centrale tra 15 e 16 marzo, pronta a far scendere vertiginosamente le temperature e a riportare condizioni invernali sullo Stivale.

Anche l'americano GFS concorda con tale scenario, mostrandoci un'irruzione diretta sull'Italia con venti sostenuti settentrionali, piogge e nevicate.

È vero che mancherebbero ben 10 giorni a questo ipotetico evento, ma questo tipo di tendenza è assolutamente in linea con l'attuale indebolimento del vortice polare e col mese di Marzo, da sempre caratterizzato da forti sbalzi termici ed improvvisi colpi di coda invernali. Insomma la stagione fredda non è finita!