Temporali in atto al Nord: forti grandinate in Piemonte

Un flusso di correnti meridionali piuttosto miti sta entrando in contrasto con aria decisamente più fredda in quota legata ad una vasta saccatura di aria artica in avvicinamento progressivo alla nostra penisola: questo determina in queste ore lo sviluppo di temporali, localmente intensi, sulle regioni settentrionali.

Particolarmente colpito attualmente il Piemonte, dove si sono formati dei temporali sull'area meridionale che si stanno estendendo in questi minuti verso nord, coinvolgendo anche il capoluogo.

Forti grandinate (con chicchi fortunatamente non di grosse dimensioni) hanno interessato il cuneese. Nell'immagine in alto la località di Roreto di Cherasco (CN), dove la grandine si è depositata abbondantemente al suolo creando anche dei disagi alla circolazione stradale. Grandinate sono segnalate in questi minuti anche nel torinese e in arrivo anche su Vercellese e novarese.

Di seguito il RADAR in tempo reale per seguire l'evolversi della situazione, continuamente aggiornato ogni 5 minuti (ma puoi anche vederlo centrato su tutta l'Italia con satelliti e fulmini):