MODELLO EUROPEO: il volto di un inverno parzialmente INESPRESSO...

Nuova irruzione fredda sull'Italia nei prossimi giorni, segnatamente tra mercoledi 9 e venerdì 11 gennaio.

Diciamo subito che le regioni settentrionali e gran parte del versante tirrenico staranno di nuovo a guardare senza avere nessun fenomeno. Le regioni adriatiche e il meridione saranno invece interessate da una forte instabilità con rischio di nevicate anche a bassa quota specie tra giovedì e venerdì.

Cosa succederà dopo? Ciò che succede ormai da molti anni: il getto tenderà a rinforzare, gonfiando a dismisura l'alta pressione delle Azzorre.

La sua "spanciata" sarà inevitabile e il freddo presente sull'Italia si sgretolerà come un bicchiere di cristallo quando cade per terra.

Si tratta di un'evoluzione che fino ad una settimana fa sembrava impossibile; la mancata propagazione degli sfracelli stratosferici alla sottostante troposfera la farà diventare reale e metterà in stand-by l'inverno, in attesa forse di nuove future pulsazioni.

A metà mese ci ritroveremo tutti sotto correnti occidentali miti dovute ad un nuovo ricompattamento (si spera temporaneo) del Vortice Polare Troposferico.

In altre parole, niente neve (se si eccettuano i soliti versanti esteri delle Alpi) e niente freddo, in attesa forse di rientrare in gioco sul finire della seconda decade.

Vi ricordiamo che la situazione è ancora in evoluzione, di conseguenza seguite tutti i nostri aggiornamenti.

Situazione meteo LIVE: