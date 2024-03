Fine settimana non esente da ACQUAZZONI; vediamo le regioni coinvolte

La flebile zona di alta pressione che ci sta interessando da qualche giorno, si farà sorprendere nel fine settimana da una debole perturbazione in arrivo da ovest. Di conseguenza il tempo sull’Italia non sarà buono e su alcune aree potrebbe anche piovere.

La prima mappa mostra le precipitazioni attese in Italia nelle ore centrali di sabato 16 marzo:

In un quadro di complessiva variabilità, ritroviamo piovaschi sul Friuli, tra il Levante Ligure e l’alta Toscana, sul Lazio, la Campania ed in parte anche sulla Calabria tirrenica. Qualche piovasco sarà possibile anche nelle aree interne dell’Italia centro meridionale tra il pomeriggio e la serata, unitamente a deboli nevicate sul settore alpino centro-orientale a quote elevate.

Nella giornata di domenica 17 marzo arriverà un corpo nuvoloso al nord e al centro, ma formato in prevalenza di nubi medio-alte che renderà grigio il cielo, ma senza pioggia. Ecco la situazione incentrata in Italia per le ore centrali della giornata festiva:

I piovaschi si trasferiranno al meridione ed interesseranno essenzialmente il nord della Sicilia, la Calabria, la Lucania e la Puglia. Su tutte le altre regioni non avremo il sole, ma un cielo tendente al grigio stante la presenza di nubi medio-alte. Clima mite ovunque.