Ecco i più potenti TORNADO degli ultimi anni: potranno colpire anche l’Italia? (VIDEO)

L’aumento del numero di eventi estremi, soprattutto in Italia, Paese esposto e vulnerabile, potrebbe far aumentare l’attività tornadica, specie sul catino padano nel periodo estivo, ma non solo. Diversi tornado hanno già colpito il nostro Paese in tempi recenti, anche se non sono state raggiunte le conseguenze spaventose e drammatiche degli States.

Quella che vi proponiamo qui sotto è una compilation di tornado visionate da milioni di persone, che devono servirci a riflettere su quanto la natura possa essere violenta e incontrollabile e di come il pericolo spesso possa nascere quasi dal nulla.



Non esiste infatti nel nostro Paese un sistema di allerta tornado, nè una sensibilizzazione su cosa fare in caso di tornado. La scuola non si è mai occupata di fare formazione, nè i luoghi di lavoro, dove al massimo si apprendono nozioni di primo soccorso e di evacuazione in caso di incendio o terremoto.

Qui assistiamo ad un terribile tornado in Oklahoma il 22 aprile del 2020.

Qui invece siamo in Florida nel settembre del 2022, impressionante:

Il più impressionante di tutti è però questo girato in Tennessee, direttamente all’interno del tornado: