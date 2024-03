PASQUA e PASQUETTA: dove pioverà e dove ci sarà il SOLE?

La vasta e complessa depressione che si stabilirà sull’Europa occidentale nell’arco della prossima settimana, “sparerà” verso l’Italia due perturbazioni. La prima interesserà l’Italia, specie il nord e il centro, nella giornata di martedì 26 marzo, mentre una seconda (a stretto giro) porterà maltempo mercoledi 27 marzo all’incirca sulle medesime aree. Successivamente, la grande ruota depressionaria subirà un parziale rinculo verso ovest, offrendo un ventaglio di correnti meridionali all’Italia. Sarà questa, grossomodo, la situazione meteo che vivremo nel periodo pasquale, con effetti molto diversi tra il settentrione e il centro-sud.

La prima mappa è la media degli scenari del MODELLO AMERICANO valida per le ore centrali di Pasqua, vale a dire domenica 31 marzo:

1 di 1 ‘

La seconda mappa invece è la media degli scenari del MODELLO EUROPEO incentrata sempre per le ore centrali di Pasqua:

1 di 1 ‘

Pur essendo una previsione ancora a medio-lungo termine, notiamo come le due mappe siano praticamente sovrapponibili, a testimoniare una buona attendibilità previsionale anche a distanze temporali impervie. Notiamo come il flusso umido meridionale potrebbe mettere sotto pioggia e maltempo il nord e parte delle regioni centrali, mentre gran parte del centro e il meridione potrebbero crogiolarsi sotto un clima nettamente più stabile e molto mite.

La terza mappa mostra la probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata di PASQUA. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

A nord della linea rossa la probabilità di pioggia viene giudicata MEDIA o addirittura ELEVATA dove vedete i colori tendenti al rosso. Ne scaturirà una Pasqua di maltempo segnatamente al nord, con riflessi anche sull’alto Tirreno e le aree interne centrali. Sul resto d’Italia invece è assai probabile che la Pasqua sia abbastanza stabile e molto mite, specie al sud e lungo il versante adriatico.

Veniamo adesso alla mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata di PASQUETTA, ovvero lunedi 1 aprile:

1 di 1 ‘

Il maltempo proverà a forzare anche verso le regioni centrali dove potrebbero arrivare dei rovesci, anche se il clou della pioggia sarà sempre al nord. Resterà un clima molto mite e stabile al sud, sul medio Adriatico e sulla Sicilia.

Ribadiamo che per il momento si tratta solo di una tendenza e non di previsioni in senso stretto. Nei prossimi giorni aggiorneremo di volta in volta la previsione, in base a ciò che emergerà dalle elaborazioni. Continuate quindi a seguirci.