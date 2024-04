PASQUETTA con MALTEMPO su diverse regioni

Gran parte d’Italia si libererà quest’oggi dalla sabbia africana che da alcuni giorni sta interessando la nostra Penisola con cieli opachi. Il settore di nord-ovest è già fuori dall’influenza della perturbazione, che nelle prossime ore concentrerà i suoi effetti al nord-est e al centro. Le correnti di Scirocco verranno marginalizzate al sud dove avremo ancora sabbia africana e caldo anomalo, specie sulle regioni estreme.

Vediamo la posizione attuale della perturbazione tramite l’immagine satellitare in movimento:

Il fronte freddo si estende al momento dall’alta Toscana al nord-est e si muove lentamente verso levante. Nella giornata odierna, come anticipato, darà effetti soprattutto al centro e sul settore nord-orientale, mentre al nord-ovest avremo condizioni variabili con precipitazioni solo a ridosso dei rilievi, ma facciamo parlare le mappe.

La prima ci mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 8 di domani mattina, martedi 2 aprile:

Maltempo al nord-est con rovesci e neve oltre i 1600-1800 metri. Variabilità nell’arco della giornata al nord-ovest con rovesci residui tra alta Lombardia, alto Piemonte ed Appennino Ligure orientale. Forte Libeccio sul Ligure con condizioni meteomarine non buone. Al centro tempo perturbato su Toscana, Umbria, Lazio e zone interne delle Marche con rovesci e qualche temporale; più asciutto il tempo lungo le coste di Marche e Abruzzo; qualche piovasco anche in Sardegna. Al sud ancora caldo anomalo, ma tendenza a qualche rovescio in serata sulla Campania, per il resto cieli ancora lattiginosi per sabbia in sospensione.

Ecco le temperature che si potrebbero toccare nelle prime ore del pomeriggio al meridione:

32° sono attesi sulla Sicilia orientale, 31° sulla Calabria e 30° sul Tavoliere delle Puglie; altrove valori diffusamente superiori a 25°.

Infine, questa è la situazione attesa in Italia nell’intera giornata di domani, martedi 2 aprile:

Lo Scirocco abbandonerà finalmente anche il meridione dove avremo un calo termico e niente più sabbia in sospensione. Le correnti si disporranno da ovest su tutta l’Italia con generali condizioni di variabilità con qualche piovasco sull’alta Toscana, al nord-est e tra il Lazio e la Campania. Lieve calo termico ovunque.