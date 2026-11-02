Nuovi temporali e rovesci giovedi 5: le aree interessate

La fase di maltempo che sta interessando le regioni meridionali tenderà ad esaurirsi nella mattinata di martedì 3 novembre. Mercoledì 4 avremo condizioni variabili sullo Stivale con qualche rovescio isolato sulle Isole, mentre giovedi 5 novembre si avvicinerà una perturbazione dal Mediterraneo occidentale con nuovi rovesci anche temporaleschi specie sulla Sardegna.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese sul nostro Paese nell’arco della giornata di giovedi 5 novembre secondo il modello ECMWF elaborato su base grafica Meteologix:

Avremo la possibilità di temporali talora intensi sulla Sardegna centro-orientale. Rovesci anche in Sicilia, specie nel Trapanese e nel Catanese. Sul resto d’Italia il tempo si presenterà asciutto, a parte qualche piovasco locale sull’ovest del Piemonte, tra le Marche e l’Abruzzo e sulla Calabria ionica, ma cose di poco conto.

La medesima situazione per giovedi 5 novembre viene inquadrata anche dal modello GFS elaborato su base grafica Meteologix:

Notiamo una previsione quasi sovrapponibile rispetto al modello ECMWF. Le zone maggiormente battute dai rovesci anche temporaleschi saranno l’est della Corsica, la Sardegna orientale, il Trapanese e l’est della Sicilia. Di conseguenza, le probabilità di accadimento di questo evento risultano abbastanza alte, attorno al 70-75%