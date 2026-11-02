Gli acquazzoni di martedi 3 novembre: le regioni coinvolte

La depressione responsabile del MALTEMPO di lunedi 2 novembre si sposterà lentamente verso levante, ma il miglioramento al sud sarà piuttosto lento. Tra la notte e la mattinata di martedi 3 novembre avremo ancora rovesci piuttosto intensi sulle estreme regioni meridionali; la prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 13 di martedi 3 novembre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma:

Ancora rovesci e temporali sulla Puglia, in attenuazione entro il mezzogiorno. Rovesci su Calabria orientale e nord Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo si presenterà asciutto. Piovaschi saranno ancora possibili tra Marche, Abruzzo e sulla Sardegna meridionale, per il resto tempo asciutto con attenuazione del vento e temperature in lieve aumento.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra il pomeriggio e la serata di martedi 3 novembre secondo il modello Moloch 1.5km elaborato su base grafica Lamma:

Situazione in miglioramento al sud, ma rovesci saranno ancora possibili nel nord della Sicilia e sul Salento. Qualche piovasco non si esclude anche nel sud della Sardegna e nelle aree interne dell’Abruzzo, per il resto tempo asciutto. Temperature in lieve ed ulteriore aumento.