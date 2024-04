Nevicata in pianura storica entro il 19 aprile come nel 1991?

Incredibile lo scenario prospettato stasera dal modello americano con ondata di freddo sull’Italia da martedì 16 a sabato 20 aprile con risvolti non solo temporaleschi ma anche con venti forti, un brusco calo termico che potrebbe portare la neve a sfiorare o localmente raggiungere le quote pianeggianti del nord, specie dell’Emilia-Romagna.

Anche se così non fosse la quota neve potrebbe attestarsi a quote collinari, davvero niente male per il periodo, anche se in aprile tutto questo è già successo. Molti dei meno giovani ricorderanno la storica nevicata del 17-18 aprile 1991 in Valpadana, da allora mai ripetuta.

L’affondo previsto giovedì 18 comporterebbe il rovesciamento dell’aria fredda negli strati bassi grazie ai rovesci temporaleschi e potrebbero osservarsi fiocchi dendritici in mezzo alla pioggia anche con temperature di diversi gradi al di sopra dello zero.

Venerdì 19 la depressione porterà maltempo al centro e poi al sud con spruzzate di neve in Appennino dalle quote medie e molti rovesci anche grandinigeni in pianura.

Ed ecco le temperature previste in quota nella serata di giovedì 18 a 1500m, l’isoterma di zero gradi ha raggiunto questa quota su tutto il settentrione:

Vediamo i due momenti potenzialmente nevosi a quote molto basse: tra giovedì 18 sera e venerdì mattina 19 aprile, dapprima a ridosso della fascia montana e pedemontana di Lombardia, Veneto, Trentino e poi sull’Emilia-Romagna:

Ma quanto sono attendibili queste mappe?

1 l’irruzione fredda con il suo carico di rovesci, temporali, vento e calo termico è confermata ormai al 70%

2 l’evento nevoso in pianura nel cuore di aprile è raro ma non impossibile, tuttavia l’emissione è piuttosto isolata e per avere neve sino in pianura occorrerebbe a nostro giudizio un affondo di aria artica decisamente più consistente, come lo fu quello del 17 aprile del 1991.

In ogni caso mai dire mai e le carte che vi abbiamo mostrato restano comunque sorprendenti.