Crollo delle temperature in pochi giorni, dall’Estate all’Inverno

Nel corso dei prossimi 7 giorni andremo incontro ad importanti sbalzi di temperatura che ci traghetteranno letteralmente da una stagione all’altra in poche ore. Dapprima faremo i conti con l’alta pressione subtropicale che già in queste ore si sta espandendo con rapidità verso l’Italia, dopodiché nel corso della prossima settimana saremo colpiti dalle fredde correnti artiche, che arriveranno senza dubbio nel momento peggiore della stagione.

Dopo un inverno assolutamente anonimo, privo di ondate di freddo, dopo una prima parte di primavera suddivisa tra piogge, clima autunnale e ondate di caldo anomale, il freddo artico ha scelto di raggiungere l’Italia nel momento peggiore dell’anno, ovvero nel pieno di Aprile, quando ormai gran parte delle nostre colture e degli alberi da frutto hanno ripreso a vivere. Ricordiamo che la fioritura di tanti nostri alberi da frutto è cominciata in netto anticipo a causa delle frequenti ondate di caldo che ormai da quasi un mese stanno interessando l’Italia. Naturalmente, in un contesto del genere, un’ondata di freddo tardiva potrebbe rappresentare un serio pericolo per il proseguimento della stagione agricola. Il rischio più grande, infatti, è dato non tanto dal vento, dal freddo o dalla neve, bensì dalle brinate e le gelate notturne che sul finire dell’ondata di freddo potrebbero interessare le aree pianeggianti e vallive.

L’ondata di freddo è ormai confermata e interesserà la nostra penisola a partire da martedì 16 Aprile e pare proprio che possa farci compagnia per buona parte della prossima settimana. Il crollo delle temperature sarà davvero ragguardevole, considerando che tra domenica e lunedì faremo i conti ancora con temperature simili estive, addirittura fino a 10 ° superiori alle tipiche medie del periodo.

Nella giornata di lunedì 15 Aprile registreremo con buona probabilità temperature massime vicino ai 27 o 29 ° nelle aree interne del centro sud e finanche sulla Val Padana orientale. Dalla giornata successiva, invece, le temperature cominceranno a crollare vertiginosamente, fino a portarsi addirittura al di sotto delle medie tipiche del periodo di alcuni gradi.

Tra il 16 e il 18 Aprile la colonnina di mercurio scenderà sotto le medie su tutta la nostra penisola, con punti anche fino a 5 o 6 ° al di sotto delle medie del periodo. Insomma, in poco più di 24 ore la colonnina di mercurio potrebbe perdere fino a 15 ° su buona parte del nostro stivale, traghettandoci nuovamente in inverno.