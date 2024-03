Meteo: le ultimissime sul lungo ponte di Pasqua, cosa succederà?

Il modello americano spaventa tutti con una previsione all’insegna del maltempo costante su mezza Italia per tutto il periodo delle feste, gli altri modelli invece sono orientati per una localizzazione dei fenomeni soprattutto sulle regioni settentrionali e un richiamo di aria molto mite, per non dire calda, sulle rimanenti regioni, specie quelle meridionali, con fenomeni più scarsi.

Andiamo però con ordine e cominciamo con la versione più pessimista, espressa dal modello americano tra sabato 30 e la Pasquetta:

Sono due mappe che parlano da sé: i fronti si avvicinano all’Italia e colpiscono a ripetizione soprattutto nord e centro, meno il sud, che comunque verrà coinvolto dal passaggio piovoso del 25-26 marzo. Ecco le conseguenze sul piano termico, dove si vede la temporanea risalita dell’aria calda al centro e al sud a 1500m:

Una risalita temporanea perché, sempre stando al modello americano, l’aria fresca riuscirebbe a sfondare da ovest a suon di precipitazioni proprio nel giorno di Pasqua con limite della neve tra i 1500 e i 1800m sulle Alpi:

Le conseguenze sul piano precipitativo la si vede con la sommatoria dei fenomeni previsti dalle Palme a Pasquetta, accumuli a dir poco allarmanti su diverse zone del nord e su parte del centro, meno coinvolto come appare evidente il versante adriatico e l’estremo sud.

E gli altri modelli? Come anticipato, vedono la saccatura (col carico di piogge) faticare molto di più nell’inserirsi sull’Italia, limitando la sua azione alle regioni settentrionali, con l’alta pressione addirittura a protezione del centro e del sud, dove non si esclude una Pasqua calda e senza precipitazioni, mentre al nord riuscirebbe comunque a piovere:

Il modello canadese, pur mostrando la resistenza anticiclonica, mette invece in evidenza il successivo sfondamento dell’azione perturbata al nord e su parte del centro tra Pasqua e Pasquetta, come si nota in questa mappa, con conseguenze perturbate:

IN SINTESI:

La previsione per la Pasqua e la Pasquetta sembra votata al maltempo (70%) sulle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche, mentre sul resto del Paese il tempo potrebbe rimanere temporaneamente asciutto e anche sorprendentemente caldo per la stagione, prima di un probabile passaggio di rovesci almeno per il giorno di Pasquetta (55%) ma come espresso dalla percentuale, qui la situazione è molto più incerta, seguite gli aggiornamenti.