Meteo: l’anticiclone non demorde, occhio ad inizio 2024

L’anticiclone, ormai unico protagonista nel Mediterraneo da due settimane, ci farà compagnia ancora per diversi giorni, probabilmente fino all’Epifania con pochissimi disturbi. Uno di questi arriverà tra Capodanno e 2 gennaio, ma gli effetti saranno davvero marginali e addirittura non avranno quasi alcuna ripercussione sulle temperature. Ci sarà qualche pioggia, specie sul lato tirrenico, ma le temperature resteranno anomale.

Continueremo a registrare temperature anomale, non solo in Italia ma su gran parte dell’Europa, a causa di queste persistenti correnti tiepide occidentali figlie di una tipica configurazione NAO positiva.

Davvero clamorose le anomalie di temperatura previste nel giorno di Capodanno:

Per un cambio di passo occorrerà attendere probabilmente il post-Epifania, quando potrebbero cominciare a palesarsi gli effetti di un forte riscaldamento stratosferico, come visto in questo articolo.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Venerdì 29 dicembre: stabile ovunque, nebbie e nubi basse al nord e alto Tirreno, sereno e mite altrove.

Sabato 30 dicembre: poche variazioni, nubi diffuse al nord e medio-alto Tirreno, sereno altrove con locali nebbie mattutine.

Domenica 31 dicembre: ultimo dell’anno con possibili piogge in arrivo su Liguria centro-orientale, alta Toscana e molto debolmente sul nordest e Lombardia. Stabile al sud.

Lunedì 1 gennaio: Capodanno con tante nubi specie sul lato tirrenico. Piogge sparse dalla Liguria orientale alla Campania, pioviggini sparse sul Triveneto. Asciutto altrove.

Martedì 2 gennaio: stabile ovunque, nubi basse e nebbie al nord e lato tirrenico. Temperature invariate e sopra le medie.

Mercoledì 3 gennaio: alta pressione su tutta Italia, da valutare l’arrivo di nuove perturbazioni.

Giovedì 4 gennaio: poche variazioni, ancora prevalenza di correnti occidentali, generale stabilità e temperature oltre le medie.

