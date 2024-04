Meteo INCREDIBILE! Fino al Primo Maggio correnti da nord, fresco ed instabilità

Le correnti settentrionali hanno preso il sopravvento e ora questi scambi di calore lungo i meridiani potrebbero continuare per molti giorni, sia pure con qualche intervallo più tranquillo. Gli apporti freddi andranno a generare instabilità un po’ su tutto il Paese, ma prevalentemente sui versanti adriatici, al centro e al sud, un po’ meno sulla Sardegna e al nord-ovest.

I giorni più instabili risulteranno: giovedì 18 aprile ovunque, venerdì 19 aprile al centro e al sud, sabato 20 sul nord-est e centro-sud, esclusa Sardegna e domenica 21 soprattutto al nord.

Qui il vortice freddo in azione nella giornata di giovedì 18 aprile:

E qui vediamo la sommatoria dei fenomeni previsti sino a venerdì 19 aprile:

E vediamo anche quale sarà il momento più freddo del periodo compreso tra il 17 e il 22 aprile. Sarà proprio il risveglio di lunedì 22 come mostra il modello americano in questa mappa a 1500m:

Le precipitazioni invece nel fine settimana 20-21 invece coinvolgeranno maggiormente anche il settentrione, soprattutto domenica, in particolare sul nord-est e tra Lazio ed Abruzzo al centro:

Anche l’evoluzione per il 25 aprile e il Primo maggio vede ancora correnti da nord con tendenza alla formazione di depressioni al suolo associate a precipitazioni, questa volta soprattutto al nord e al centro, ma qui rientriamo ancora in una linea di tendenza e non in una vera e propria previsione: