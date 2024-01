Meteo 15 giorni: poca alta pressione e molta dinamicità con anche FREDDO e NEVE, le ultimissime dei modelli

Giungono conferme anche oggi circa un periodo di tempo complessivamente dinamico sulla nostra Penisola, con la possibilità di nevicate ed anche di freddo soprattutto dopo la metà del mese.

Andiamo però con ordine: la prossima settimana vedrà l’arrivo di correnti fredde orientali che determineranno un clima complessivamente invernale con anche precipitazioni nevose a quote piuttosto basse specie a nord e al centro.

Sul finire della settimana, l’alta pressione potrebbe fare un tentativo di impossessarsi dell’Italia protendendo un lembo stabilizzante derivante da un massimo pressorio in consolidamento tra l’Irlanda e l’Islanda. La media degli scenari del modello americano valida per domenica 14 gennaio mostra quanto detto poco sopra.

La longa manus dell’alta pressione garantirà una generale stabilizzazione del tempo ed un lieve aumento delle temperature, ma senza raggiungere punte termiche esuberanti. La relativa “spanciata” dell’alta pressione non dovrebbe avere vita lunga, questo perchè la parte forte dell’anticiclone tenderà ad isolarsi in prossimità dell’Islanda, aprendo scenari anche interessanti per l’Italia dopo metà mese.

Vi proponiamo ora la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di mercoledi 17 gennaio:

Si tratta di una situazione un po’ ambigua, ma che strizza l’occhio a possibili interazioni mediterranee tra correnti fredde orientali e più miti atlantiche. Infatti, se esaminiamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata (mercoledi 17 gennaio), si nota una probabilità medio-alta di avere precipitazioni nelle aree colorate in giallo, mentre il colore verde testimonia una probabilità di pioggia media:

Anche sul fronte termico emergono novità interessanti soprattutto per il settore centro-settentrionale italico. Di seguito, la media termica degli scenari a 1500 metri valida sempre per mercoledi 17 gennaio:

Isoterma 0° a 1500 metri che arriva fino al centro Italia, con il settentrione abbracciato da isoterme negative fino ad avere valori compresi tra –4 e -5° sulle Alpi. In altre parole, la probabilità di avere nevicate a bassa quota sembra al momento più probabile al nord e su parte del centro, meno al meridione e sulle Isole.