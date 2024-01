La befana porta il ciclone nella calza

Il maltempo è tornato in azione quest’oggi su tante località del nord, dopo un lunghissimo periodo di stabilità che ci ha accompagnato per tutto il periodo natalizio (ma in verità è cominciato attorno a metà dicembre). L’alta pressione si è fatta da parte e ne sta approfittando un vero e proprio fiume d’aria umida e instabile nord-atlantica che si sta gettando in queste ore sul Mediterraneo.

Il fronte caldo di questa vasta saccatura sta portando piogge su gran parte del nord, mentre le nubi e il vento si intensificano sul resto d’Italia.

Il maltempo entrerà nel vivo tra l’Epifania e domenica 7 gennaio, quando si svilupperà un ciclone molto ben organizzato nel mar Tirreno. Sarà proprio questo ciclone a garantire piogge diffuse su gran parte d’Italia, come in un tipico peggioramento di stampo autunnale.

Sarà un’Epifania bagnata su molte regioni, specie al nord-est ed il medio Tirreno, dove le piogge potrebbero farsi molto abbondanti, con accumuli localmente superiori ai 50-70 mm. Leggermente più asciutto solo sull’estremo nord-ovest, Abruzzo, Molise e nord Puglia. Altrove sarà indispensabile l’ombrello nel corso della giornata.

Il forte vento di scirocco sferzerà soprattutto la Puglia, poi domenica entrerà in gioco il forte vento di ponente che sferzerà tutto il sud e le isole maggiori.