Meteo 7 giorni: ciclone bloccato nel Mediterraneo fino alla prossima settimana

Il maltempo è approdato sul nord Italia, come ampiamente annunciato nei giorni scorsi. Si tratta solo di un assaggio di ciò che succederà nei prossimi giorni, quando un insidioso ciclone si svilupperà nel mar Tirreno, ove persisterà per tanti giorni consecutivi.

Con l’arrivo dell’Epifania il maltempo si estenderà anche al resto d’Italia, garantendo piogge diffuse e democratiche, sebbene non mancherà qualche fenomeno piuttosto forte e temporalesco come ad esempio su Campania, Basilicata e Calabria. Inoltre tra 6 e 7 gennaio soffieranno impetuosi venti meridionali e occidentali, con raffiche oltre i 70 km/h che contribuiranno ad una potente mareggiata sul Mediterraneo, in particolare su Canale di Sardegna, Canale di Sicilia, basso Tirreno e mar Ionio.

L’instabilità sarà protagonista indiscussa anche nella prima parte della prossima settimana, soprattutto su centro e sud Italia. Dagli ultimi aggiornamenti, inoltre, aumentano le probabilità della formazione di un piccolo ciclone dalle caratteristiche sub-tropicali il 10 gennaio a largo delle coste tirreniche di Lazio e Campania (quest’ultimo andrà monitorato attentamente nei prossimi giorni).

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Sabato 6 gennaio: depressione nel mar Tirreno, maltempo diffuso su gran parte d’Italia. Epifania con la neve in montagna, in alta quota. Temperature in generale calo.

Domenica 7 gennaio: tempo perturbato su buona parte della penisola, in particolare su nordest, versante tirrenico e sud Italia. Neve in Appennino oltre 1000-1300 metri.

Lunedì 8 gennaio: rovesci diffusi al sud e isole maggiori, tornano le precipitazioni al nordovest. Possibili fiocchi a bassa quota sul Piemonte. Temperature in calo.

Martedì 9 gennaio: possibile neve fino a quote bassissime al nordovest (da confermare). Instabilità frequente al sud, isole maggiori e medio Tirreno.

Mercoledì 10 gennaio: insiste l’instabilità specie al sud. Più variabile altrove.

Giovedì 11 gennaio: abbastanza stabile al mattino, possibile nuovo peggioramento dalla sera sulle regioni tirreniche.

Venerdì 12 gennaio: da valutare un nuovo peggioramento specie al centro e al sud, temperature in calo ovunque.

Cosa ci aspetta a 15 giorni? Leggi qui >>>

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località