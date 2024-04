MALTEMPO in arrivo su alcune regioni: TEMPORALI e NEVICATE in montagna

Il promontorio stabilizzante africano che ha fatto salire le temperature su valori quasi estivi non solo in Italia, ma su buona parte d’Europa, si fa da parte. Da ovest si avvicina una perturbazione che già oggi inizierà a dare effetti sul settore di nord-ovest, per poi propagarsi a quasi tutto il nord e parte del centro nella giornata di domani, mercoledi 10 aprile, facendo finire il caldo anomalo sull’Italia.

La perturbazione è già a ridosso del settore di nord-ovest. La riflettività del radar mostra il malloppo precipitativo più importante che è ancora in Francia, ma che si muoverà nelle prossime ore verso levante:

1 di 1 ‘

Già sta piovendo sulla Val d’Aosta e il Piemonte occidentale, con la neve che cade solo oltre i 1700 metri. Nel corso della giornata verranno interessate tutte le regioni di nord-ovest ed in serata anche parte del nord-est. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alla mezzanotte prossima:

1 di 1 ‘

Precipitazioni in direzione del settentrione, ad iniziare appunto dal nord-ovest. Possibili rovesci, temporali e quota neve che dai 1700-1800 metri di questa mattina scenderà fino a 1000-1200 metri della prossima notte.

Su parte del centro e al meridione avremo ancora cieli lattiginosi con il caldo anomalo che si arroccherà sui settori orientali ed al sud. Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 15 della giornata odierna:

1 di 1 ‘

Punte di 30° saranno ancora possibili sulla Puglia, 29° sulla Lucania, 28°sulla Sardegna meridionale e sulla Romagna. Temperature invece in calo al nord-ovest con l’incedere delle precipitazioni.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di domani, mercoledi 10 aprile:

1 di 1 ‘

Maltempo su gran parte del settentrione con piogge e temporali. Quota neve attorno a 1000-1200 metri al mattino, in rialzo fino a 1400-1500 metri nel pomeriggio (Accumuli di PIOGGIA sino ad oltre 100mm su… – MeteoLive.it). Rovesci anche su Toscana, zone interne del centro e Sardegna, piovaschi anche sulla Campania, la Calabria Tirrenica e il nord della Sicilia specie in serata, altrove tempo asciutto. Temperature in sensibile calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località