MALTEMPO: due PERTURBAZIONI in azione sull’Italia…la seconda sarà MOLTO INTENSA

Vi riportiamo l’ultima immagine satellitare di questa mattina in quanto è molto bella e didattica:

L’Italia è sotto attacco da parte delle correnti perturbate atlantiche. Una situazione del genere non si vedeva da molto tempo, se non addirittura da anni. La prima perturbazione è più debole e sta interessando in questo momento il settore centro-meridionale italico. Al nord è presente un intervallo; il tempo non è buono, ma almeno ha smesso di piovere.

Osservate cosa si para all’orizzonte. Il secondo fronte che sta interessando la Francia risulta molto più intenso rispetto al primo e da questa sera inizierà ad agire sul settore di nord ovest con piogge intense e neve a bassa quota specie nel Cuneese.

Facciamo però parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia da questo momento fino alle 9 di domani mattina, domenica 10 marzo:

La prima perturbazione perderà di significato, ma darà ancora rovesci tra il basso Lazio e la Campania fino al primo pomeriggio. Sulle altre regioni avremo una tregua armata fino alla serata senza piogge degne di nota.

Dalla sera, la notte e la prima mattinata di domani, domenica 10 marzo, MALTEMPO al nord-ovest con rovesci anche molto intensi sulla Liguria centro-occidentale. Quota neve tra i 500 metri del Cuneese e gli 800-1000 metri del restante arco alpino. Sul resto d’Italia variabilità con rovesci su Alta Toscana e tra il basso Lazio e la Campania, non che sulla Sardegna nord-occidentale, altrove tempo asciutto. Attenzione ai venti molto forti di Scirocco sui bacini di ponente che risulteranno in condizioni non ottimali per la navigazione.

La seconda mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia tra le 9 e la mezzanotte di domani, domenica 10 marzo.

Piogge e rovesci intensi al nord con quota neve in rialzo nell’arco della giornata fino a 800-1100 metri. Estensione dei fenomeni al Tirreno fino alla Campania oltre alle aree interne con rovesci e temporali anche intensi e quota neve sui 1400-1500 metri. In ombra pluviometrica il versante adriatico e il meridione ad eccezione appunto della Campania. Tra pomeriggio e sera tendenza a variabilità al nord-ovest con qualche schiarita. Attenzione ai forti venti meridionali con mari in cattive condizioni. Temperature in calo sotto i rovesci più intensi.