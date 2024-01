Le ultimissime della notte: ci sono novità? Sono confermate le carte che condannano l’inverno?

L’immagine che vedete in copertina è ciò che resta del grande progetto di qualche giorno fa del vortice polare: sfondare nel Mediterraneo. Andato in fumo insieme al pasticcio combinato dall’anticiclone nell’unica volta (dopo parecchio tempo) che aveva deciso di prendere la via del Polo per consegnarci l’inverno “chiavi in mano”, finendo per trascinarsi dietro anche il vortice polare. O forse no?

La realtà è effettivamente ben diversa ed al momento è quella che vi proponiamo qui e che da qualche articolo ormai avete imparato a conoscere: l’inverno nel Mediterraneo è visto ancora subire un’altra clamorosa battuta d’arresto proprio nel cuore della stagione. Magari ci sarà un altro episodio freddo a febbraio, ma per ora e sino alla fine del mese, si vede solo l’instaurarsi di correnti miti da ovest, magari a tratti perturbate, ma pur sempre e comunque MITI.

Sicuri? Sicuri? Beh, qualche dubbio c’è venuto osservando che progressivamente la colata gelida di metà mese qualche passo in più verso sud nelle ultime emissioni lo sta facendo e nonostante prevalga ancora la linea dello sfondamento delle correnti miti da ovest, non è detto che nelle prossime 24 ore non intervengano ulteriori aggiustamenti.

Questa è la carta “incriminata” prevista per lunedì 15 gennaio, che evidenzia a 1500m un maggiore avanzamento del freddo sino a sfondare sul nostro settentrione e sul medio Adriatico:

Subito dopo prenderebbe piede la corrente da ovest tanto cara al modello e si andrebbe avanti così ad oltranza come prospettato sopra. L’unica possibile residua chance di inverno ce l’avrebbe proprio il nord nella fase di addolcimento, con qualche possibile nevicata a bassa quota quando tra il 18 e il 19 gennaio un fronte riuscisse a sfondare da ovest, ma la possibilità è davvero molto remota al momento.

Per il resto al nord clima autunnale, al centro e al sud praticamente primaverile, anche se dovesse piovere un po’ sul Tirreno.

E allora ecco in queste spettacolari mappe globali raccolto quanto appena esposto: metà mese con il freddo che si avvicina all’Italia e poi il SOFFIO MITE da occidente che spazza via tutto:

Ed ecco il freddo spazzato via: