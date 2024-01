Italia stretta tra FREDDO e MALTEMPO, ma quanto durerà?

L’inverno prova a farsi largo, sgomitando, sulla nostra Penisola. Aria fredda di matrice orientale sta interessando il nord oltre al versante adriatico e le aree interne del centro. C’è anche qualche nevicata sulle Alpi occidentali e lungo la dorsale appenninica centrale. Contemporaneamente, una perturbazione tende a scivolare verso le basse latitudini del Mediterraneo e tra oggi e domani darà luogo a maltempo segnatamente sulle Isole e parte del meridione.

L’ultima immagine satellitare in movimento è molto eloquente a riguardo:

La nuova perturbazione sta abbordando in queste ore la Sardegna e tenderà ad estendersi verso il basso Tirreno e la Sicilia entro la fine della giornata odierna, portando una fase di maltempo in loco.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani, giovedi 11 gennaio:

Ancora qualche nevicata sui settori più occidentali delle Alpi, ma a carattere intermittente ed in via di attenuazione. Piovaschi sul medio Adriatico e qualche fiocco di neve nelle aree interne oltre i 600-700 metri. Tempo in peggioramento sulla Sardegna con piogge e quota neve inizialmente posta tra 800 e 1000 metri, ma in rapido rialzo nell’arco della giornata. Tempo in successivo peggioramento anche sulla Sicilia e il sud della Calabria con piogge e temporali, per il resto tempo asciutto ed in parte soleggiato.

Dal punto di vista termico, avremo una giornata pienamente invernale al nord e su parte del centro. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori ovunque sotto i 5° sulle pianure dell’Italia settentrionale. Freddo anche nelle aree interne del centro, più mite sulle Isole e al sud stante la rotazione delle correnti a Scirocco.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’intera giornata di domani, giovedi 11 gennaio:

Maltempo tra la Corsica e la Sardegna settentrionale, unitamente su parte della Sicilia e del settore ionico con piogge e temporali anche forti. Qualche piovasco sarà possibile su alcune aree del meridione e sul medio Adriatico, per il resto tempo asciutto. Mattinata fredda al nord con gelate diffuse anche in pianura, pomeriggio quasi ovunque più mite.

