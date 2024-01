L’ANTICICLONE PAZZO lascerà passare un po’ di FREDDO, ma non per tutti

Il cuore dell’alta pressione si sposterà nelle prossime ore e nei prossimi due giorni leggermente a nord-ovest. Questa mossa darà spazio ad una discesa di aria fredda che interesserà l’Europa orientale ed in maniera molto marginale le regioni del medio-basso Adriatico e il meridione.

Tra lunedi e martedi una depressione in sede ellenica invierà un po’ di freddo in direzione del nostro meridione dove si avrà un calo delle temperature. Altrove non cambierà nulla a parte un debole rientro di correnti umide orientali in Valpadana che manterrà tempo grigio e nebbioso al suolo, mentre sui rilievi splenderà un sole quasi primaverile. Brutte notizie anche dal punto di vista dell’inquinamento in Valpadana che nei prossimi giorni raggiungerà valori molto elevati (specie biossido di azoto e polveri sottili).

La prima mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra lunedi 29 e martedi 30 gennaio:

La situazione a scala europea cambierà poco. L’unica novità sarà data dalle correnti più fredde che interesseranno essenzialmente il meridione, ma senza determinare fenomeni.

Ecco infatti le temperature a 1500 metri attese in Italia nella notte tra lunedi 29 e martedi 30 gennaio:

Isoterme sottozero saranno presenti sulla verticale del meridione peninsulare, con punte al ribasso fino a -3° tra la Lucania e la Calabria ionica. Freddo soprattutto nelle aree interne, mentre lungo le coste avremo un’intensificazione del vento da nord, ma non associato a fenomeni. Su tutte le altre regioni nessun cambiamento fatta eccezione per nebbie e nubi basse sulle pianure del nord ed un passaggio di nuvolosità medio-alta al centro-nord tra lunedi e martedì, ma senza esiti.