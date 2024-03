Forte e reiterato maltempo sull’Italia: attese copiose NEVICATE e PIOGGE abbondanti

Copiose nevicate su ovest Alpi con limite in calo sin sotto i 1000m, piogge e temporali intensi tra Piemonte, Liguria, Toscana, poi anche Lombardia, Umbria e Lazio: sarà una domenica molto delicata per queste regioni con accumuli di pioggia anche superiori ai 100mm in poche ore e nevicate copiose su Alpi piemontesi, valdostane e liguri, sino ad un metro in 24 ore.

Qui il vortice depressionario atteso per domenica pomeriggio secondo il modello europeo:

E guardate la traccia del fronte freddo particolarmente attivo tra le 16 e le 22 di domenica 3 marzo:

Lunedì 4 il vortice traslerà attenuato verso sud e questa sarà la distribuzione dei fenomeni nelle ore centrali del giorno, con i rovesci sulla Sardegna, il medio-basso Tirreno e la ritornante occlusa sul nord-ovest:

Ma non finirà qui: altre perturbazioni giungeranno da ovest almeno sino a domenica 10 marzo. Le seguiremo nei prossimi aggiornamenti, ma intanto è assolutamente importante segnalare l’aggiornamento del modello europeo che vede il transito di un impulso freddo particolarmente vivace tra la serata di martedì 5 e mercoledì 6 marzo al nord con possibilità di rovesci di neve sino in pianura sulla Lombardia, l’est Piemonte e ed altre copiose nevicate sulle Alpi sino ai fondovalle, così come sul nord Appennino:

Seguite tutti gli aggiornamenti!