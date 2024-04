Agghiaccianti le previsioni meteo fino al Ponte del 25 aprile

“Agghiaccianti” direbbe l’allenatore Antonio Conte, osservando le mappe dalla metà del mese sino al Ponte del 25 aprile. Eh si, prima il freddo, poi il maltempo. Il mese potrebbe prendere una svolta certamente dinamica, in linea certamente con la tradizione di un mese spesso convulso, più freddo di marzo, pur con questo intervallo estivo che stiamo per vivere, che però resterà isolato.

Ecco l’aria fredda in arrivo a 1500m per mercoledì 17 aprile, prima vi mostriamo il quadro barico e poi le termiche a 1500m:

Ed ecco la sommatoria delle precipitazioni previste nell’intervallo temporale in cui entreranno in gioco tutte queste masse fredde, cioè tra il 16 e il 21 del mese:

Come vedete solo Sardegna, Puglia e parte del Piemonte resterebbero escluse da fenomeni rilevanti, ma solo per poco. Dal 22 aprile in poi andrebbe prefigurandosi uno schema barico votato al maltempo con il peggioramento vero e proprio che dovrebbe manifestarsi tra giovedì 25 e sabato 27 aprile:

La pioggia coinvolgerebbe dapprima nord e centro, poi anche il meridione con il progressivo approfondimento di una depressione al suolo. Attendibilità: 55-60% in continua crescita. Seguite però gli aggiornamenti!