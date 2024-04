CALDO AFRICANO a metà aprile: l’Italia si prepara a un weekend ESTIVO

L’estate a metà aprile…il tutto sotto l’egida di un potente anticiclone che come abbiamo già evidenziato, presenterà due componenti: quella AFRICANA che agirà soprattutto in quota e quella AZZORRIANA che si farà sentire al suolo. Un’accoppiata vincente in grado di garantire una quasi completa serenità del cielo e soprattutto temperature paragonabili al mese di giugno.

L’alta pressione si sta ergendo in queste ore sul nostro Continente, ma raggiungerà il suo culmine durante il prossimo fine settimana: la vediamo nell’immagine satellitare in movimento:

La depressione che nella giornata di ieri era collocata a sud-ovest della Sardegna, oggi la ritroviamo sul nord Africa. Ci sono un po’ di nubi su parte del centro-sud, ma si tratta di nuvolosità medio-alta che non porta precipitazioni. Sul resto d’Europa si consolida il sereno con le perturbazioni che vengono spedite oltre il 50° parallelo.

Sul fronte dei fenomeni e dello stato del cielo c’è davvero poco da dire fino a domenica, dato che sarà sereno o al massimo velato da nubi medio-alte su tutta la Penisola. Solo domenica pomeriggio avremo qualche rovescio sulle Alpi. Possiamo quindi omettere le mappe in quanto sarebbero un “copia-incolla” per tre giorni. Concentriamoci invece sulle temperature, che come abbiamo già accennato, faranno scalpore. Iniziamo con i valori attesi in Italia alle ore 16 di oggi, venerdi 12 aprile:

Le correnti da nord-est compresse determineranno una giornata estiva sulla Liguria e su tutto il versante tirrenico con valori anche attorno a 27-28°. 28° si raggiungeranno anche sulla Lucania, per il resto non si dovrebbe salire oltre i 24-26°.

Queste invece sono le temperature attese alle ore 16 di domani, sabato 13 aprile:

30° sulla Lucania, 29° sulla Puglia, la Romagna e la Sicilia, ma molte regioni veleggeranno tra i 25 ed i 27° in maniera diffusa.

Queste invece sono le temperature previste alle ore 16 di domenica 14 aprile – la giornata più calda:

31° si toccheranno sulla Romagna e sulla Lucania, 30° in Puglia e sulla Sicilia. 28-29° si registreranno in maniera abbastanza diffusa da nord a sud. In altre parole, ESTATE!

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località