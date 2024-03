ADDIO alta pressione! MALTEMPO anche INTENSO in vista per l’Italia

La svolta meteorologica attesa per l’inizio della settimana prossima determinerà un annientamento quasi completo dell’alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale. La figura stabilizzante leverà le tende e lascerà spazio ad una profonda ed incisiva saccatura che governerà il tempo dell’Europa centro-occidentale durante la Settimana Santa.

Tra martedi 26 e mercoledi 27 marzo è attesa una prima perturbazione che dispenserà piogge e rovesci su gran parte d’Italia, unitamente a nevicate lungo l’arco delle Alpi. Il fronte è previsto approcciare l’Italia nella notte tra lunedi 25 e martedì 26 marzo, come mostra questa mappa sinottica:

1 di 1 ‘

La perturbazione si aprirà a compasso sull’Europa occidentale prima di interessare gran parte della nostra Penisola. Osservate l’alta pressione che verrà “spodestata” dalla sua area preferenziale (la Penisola Iberica) e spedita in pieno oceano, senza più interessare l’Europa. Per ciò che concerne l’Italia, il tempo inizierà a cambiare sul nord-ovest nella serata di lunedi 25 marzo, per lasciare spazio al maltempo tra martedi 26 e mercoledi 27 marzo.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di martedi 26 marzo:

1 di 1 ‘

Ecco il MALTEMPO con piogge e rovesci su gran parte del settentrione e del centro, Sardegna compresa. Al sud e sul versante adriatico arriveranno fenomeni più sporadici ed alternati a pause asciutte. Tornerà la NEVE oltre gli 800-850 metri sulle Alpi occidentali, 1000-1100 metri sull’arco alpino centro-orientale e 1300 metri sull’Appennino settentrionale.

La terza mappa mostra invece la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell’arco della giornata di mercoledì 27 marzo:

1 di 1 ‘

MALTEMPO su gran parte d’Italia con attenuazione temporanea dei fenomeni al nord-ovest nell’arco della giornata. Quota neve in lieve rialzo e posta attorno a 1200-1300 metri sulle Alpi. Rovesci intensi soprattutto al nord-est e fenomeni meno probabili sulle estreme regioni meridionali.