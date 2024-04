Meteo: ricomincia l’Inverno, Italia alle prese col freddo per giorni

In questo momento la nostra penisola si trova alle prese con due distinte perturbazioni, di cui una proveniente dal Nordafrica e l’altra dall’Artico. La perturbazione nordafricana stava portando tanta polvere sahariana nei cieli del Sud e anche delle piogge, soprattutto su Salento, Calabria e Sicilia, dove piove dalle prime ore della giornata. Si tratterà tuttavia di un peggioramento molto blando e veloce che già da stasera abbandonerà del tutto la nostra penisola.

Il vero cambiamento del tempo arriverà ad opera di una vasta saccatura fredda di origine artica che proprio in queste ore sta raggiungendo il nord-est a suon di acquazzoni e forti temporali e temperature via via sempre più basse. Il crollo termico ha già garantito il ritorno della neve sulle Alpi anche attorno ai 1000 m di altitudine, mentre più in basso troviamo forti acquazzoni anche locali forti grandinate. Col passare delle ore l’aria fredda dilagherà su tutto il nord e a seguire anche sul centro sud nella giornata di domani, garantendo un ritorno clamoroso e inaspettato dell’inverno.

Dopo una prima metà di Aprile letteralmente estiva, con diverse ondate di caldo e temperature sempre superiori alle medie del periodo, e non di poco, torneremo a fare i conti con il freddo invernale che pare proprio possa farci compagnia fino alla prossima settimana. Tra il weekend e l’avvio della prossima settimana ci aspettiamo il passaggio di altri fronti instabili provenienti da nord e dai Balcani che arrecheranno acquazzoni e temporali a più riprese, il tutto in un contesto piuttosto freddo. La neve tuttavia scenderà solo in montagna a quote vicini ai 1000 m di quota e solo localmente, in caso di temporali intensi, fino a 700-800 m di quota.

Dunque nei prossimi 7 giorni dobbiamo scordarci del caldo anomalo vissuto in queste ultime settimane e dovremmo pertanto rispolverare abiti più pesanti, soprattutto di sera e di notte, considerando che in pieno giorno ed in presenza del sole la colonnina di mercurio dovrebbe comunque superare i 16 o 17 °.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 17 Aprile: irruzione artica su tutta Italia, crollo delle temperature e tanta instabilità specie su Triveneto, versante Adriatico e zone interne del centro Italia.

Giovedì 18 Aprile: possibile nuova depressione, nel mar Tirreno, con piogge a partire dal nord. Temperature in ulteriore calo, neve sulle Alpi in calo di quota.

Venerdì 19 Aprile: instabilità pomeridiana nelle zone interne del centro-sud, temperature massime in lieve ripresa, freddo di notte e rischio gelate vallive (al nord).

Sabato 20 Aprile: possibile miglioramento su gran parte d’Italia. Temperature molto basse di notte, rischio gelate.

Domenica 21 Aprile: possibile nuova incursione instabile dai Balcani con acquazzoni e temporali da nord a sud. Temperature in ulteriore calo, clima invernale.

Lunedì 22 Aprile: clima freddo ovunque, soprattutto di notte. Solo in presenza del Sole possibile clima più gradevole.

Le piogge cumulate fino al 22 Aprile:

Martedì 23 Aprile: tempo incerto e inaffidabile al sud con rischio temporali. Temperature senza grandi variazioni, sotto le medie.

