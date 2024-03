Meteo 7 giorni: il maltempo farà la voce grossa, ecco i giorni a rischio

Mentre scriviamo queste righe l’instabilità si sta rinnovando sul Nord-ovest, a causa di flussi freschi e umidi provenienti dall’Atlantico che attraverseranno, entro giovedì, gran parte d’Italia. Sarà una perturbazione di poco conto, un piccolo antipasto in attesa del forte peggioramento del week-end, quando l’ennesimo ciclone invaderà il Mediterraneo.

Una vasta e complessa struttura depressionaria andrà a svilupparsi nei prossimi giorni sull’Europa centro-occidentale, dove si possono notare fino a 3 grossi centri di bassa pressione ravvicinati. Uno di questi si svilupperà nuovamente sulla costa Azzurra, come già accaduto lo scorso week-end, dando inizio ad una nuova fase di maltempo per l’Italia, soprattutto per il nord.

Tornerà il rischio nubifragi su Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Toscana, dove sarà più elevato anche il rischio idro-geologico in virtù delle piogge già cadute nei giorni scorsi.

La neve preferirà le alte quote, per l’ennesima volta: mancherà un vero e proprio contributo freddo artico, pertanto i fiocchi bianchi scenderanno solo oltre i 1000-1200 metri sulle Alpi e a quote superiori in Appennino.

Ad inizio settimana prossima il maltempo si concentrerà sul centro-sud, garantendo anche un cospicuo calo delle temperature grazie all’ingresso di venti freddi dai Balcani.

Ma entriamo nel dettaglio e vediamo cosa ci aspetta giorno per giorno:

Mercoledì 6 marzo: piogge isolate al centro Italia, entro sera graduale peggioramento al sud.

Giovedì 7 marzo: isolate piogge sul medio-basso Adriatico, tempo in rapido miglioramento. Sereno altrove.

Venerdì 8 marzo: generalmente stabile, peggioramento dalla sera a partire dal nord a causa di un’altra perturbazione atlantica.

Sabato 9 marzo: nuova ondata di maltempo con piogge al nord e sul medio-alto Tirreno. Torna il vento di scirocco al sud.

Domenica 10 marzo: maltempo diffuso su gran parte d’Italia, ennesimo ciclone dall’Atlantico colmo di piogge e rovesci. Tanta neve in montagna.

Lunedì 11 marzo: il maltempo si concentra sul centro-sud, ultime piogge al Nord-est ma con tendenza al miglioramento. Temperature in calo.

Ecco le piogge totali cumulate fino all’11 marzo

Martedì 12 marzo: residui fenomeni al sud e sul lato adriatico, con neve in Appennino. Temperature in calo.

