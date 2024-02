Meteo 15 giorni: si avvicina il MALTEMPO e forse anche il FREDDO

Alta pressione verso l’ultimo acuto? Si spera che dopo un lungo periodo dominato dalla staticità e dalla completa assenza di fenomeni, il tempo possa tornare a proporci situazioni più dinamiche ed interessanti nell’arco dell’ultimo mese invernale, ovvero febbraio.

Anche oggi possiamo confermare la lenta dipartita dell’alta pressione durante la settimana prossima, dopo una fase nuovamente forte che avremo durante il week-end. Sarà un processo abbastanza lento che dovrebbe sfociare in un transito perturbato piuttosto intenso ubicato tra il 9 e il 10 febbraio.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per venerdi 9 febbraio:

1 di 1 ‘

Ecco una vigorosa perturbazione inserita nel flusso atlantico che finalmente dovrebbe abbassarsi di latitudine ed interessare anche la nostra Penisola. Questo corpo nuvoloso dovrebbe determinare tempo perturbato su molte aree del Paese, ma in un contesto termico non freddo. In altre parole, la neve potrebbe cadere sulle Alpi, ma a quote piuttosto elevate per il periodo, mentre per la dorsale appenninica sarà più difficile vedere i fiocchi cadere dal cielo.

Sul fronte delle piogge, questa è la mappa della probabilità di avere precipitazioni in Italia durante la giornata in parola, ovvero venerdi 9 febbraio. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

A parte le regioni del medio-basso Adriatico e le estreme regioni meridionali che seguiteranno ad avere una probabilità di pioggia bassa, il resto d’Italia godrà di una probabilità media o elevata di vedere cadere acqua dal cielo.

E il FREDDO? Forse all’inizio della seconda decade di febbraio si potranno avere finalmente temperature più basse, ma limitatamente al settentrione. Questa la media termica degli scenari a 1500 metri prevista per martedi 13 febbraio:

1 di 1 ‘

Indubbiamente non è molto, ma un po’ di freddo potrebbe farsi vedere sulle regioni settentrionali che verranno abbracciate da isoterme a 1500 metri comprese tra 0 e -4°(sulle Alpi). Il resto d’Italia seguiterà invece ad avere un clima nel complesso mite.