Meteo 15 giorni: continuerà il MALTEMPO o avremo un po’ di tregua?

Tra il prossimo week-end e l’inizio della settimana prossima le mappe in nostro possesso sono orientate verso una nuova percussione del maltempo sull’Italia. La dinamica sembra essere simile alla scorsa volta e vede l’arrivo di una perturbazione da nord-ovest, che gettandosi nel Mediterraneo, darà luogo ad un’alta depressione foriera di pioggia e neve in montagna. Successivamente le medesime mappe individuano una fase più tranquilla che dovrebbe estrinsecarsi sull’Italia attorno alla fine della prima decade mensile. Il maltempo dovrebbe prendersi una pausa e consentire anche un aumento delle temperature stante il maggiore soleggiamento.

La prima mappa è la media degli scenari del modello americano valida per la giornata di mercoledi 6 marzo:

1 di 1 ‘

Notate l’ansa instabile che sarà presente sulla nostra Penisola, alimentata da aria relativamente più fredda in arrivo da est. Questa situazione genererà ancora piogge e rovesci al sud e sul versante adriatico, mentre al nord e sul medio-alto Tirreno la situazione sarà migliore.

Ecco infatti la cartina inerente alla probabilità di pioggia a scala italica valida per la giornata medesima, ovvero mercoledi 6 marzo. Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

La probabilità di pioggia più alta riguarderà come anticipato, il meridione e il versante adriatico; sarà invece più bassa al nord e sull’alto e medio Tirreno dove potrebbe anche non piovere affatto.

Volgendo lo sguardo oltre e arrivando a domenica 10 marzo, la media degli scenari del modello americano, come già anticipato, promette una pausa del maltempo sull’Italia, unitamente ad una situazione più tranquilla:

1 di 1 ‘

Notiamo una zona di alta pressione che dall’Europa orientale si estenderà alla nostra Penisola, determinando condizioni di maggiore stabilità. Saremo interessati anche da aria mite (frecce rosse) che determinerà anche un incremento delle temperature, specie nei valori massimi.