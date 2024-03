Meteo 15 giorni: che lotta tra MALTEMPO e CALDO ANOMALO per Pasqua! Dopo cosa potrebbe succedere?

I modelli a media e lunga gittata disegnano un periodo pasquale davvero particolare sulla nostra Penisola. Dopo l’intensa perturbazione che ci interesserà a metà della settimana prossima con maltempo anche severo su alcune regioni (si leggano tutti i dettagli in questo articolo: https://www.meteolive.it/news/in-primo-piano/forte-maltempo-tra-martedi-26-e-mercoledi-27-marzo-differenze-tra-il-modello-americano-ed-europeo/), la complessa depressione responsabile del tempo perturbato tenderà a rinculare parzialmente verso ovest. Detta in altri termini, il suo maggiore sprofondamento tra la Penisola Iberica e il Marocco causerà una risalita di correnti caldo-umide dai quadranti meridionali sull’Italia. Più ad est, in prossimità della Grecia e del Mediterraneo orientale, si ergerà una zona di alta pressione che finirà per interessare anche il nostro meridione. Le regioni settentrionali e parte di quelle centrali resteranno invece sotto il tiro dell‘aria umida ed avranno piogge, che al momento sembrano più intense sulle regioni del nord e lungo le regioni del versante occidentale della Penisola.

Facciamo ora chiarezza con le mappe. La prima è la media degli scenari del modello americano valida per sabato 30 marzo, la vigilia di Pasqua:

1 di 1 ‘

L’alta pressione centrata in sede ellenica farà aumentare le temperature al sud e lungo il versante adriatico, con una mitezza esasperata che potrebbe sfociare anche in caldo anomalo. Le piogge e il maltempo tenderanno invece a concentrarsi al nord e su parte delle regioni centrali, come mostra la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida per la medesima giornata (sabato 30 marzo). Vi ricordiamo che: in blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta” (oltre il 75%).

1 di 1 ‘

I massimi di pioggia si concentreranno sui settori alpini e prealpini centro-occidentali, ma tutto il nord e parte del Tirreno saranno abbracciati da una probabilità di pioggia media o medio-alta. Piogge praticamente assenti e clima quindi più stabile sul resto d’Italia, vale a dire sulle Isole, il meridione e il versante adriatico.

Questa situazione di stallo resterà in auge per qualche giorno e dovrebbe coincidere proprio col periodo pasquale. Successivamente, la depressione presente ad ovest si sposterà verso levante e gran parte d’Italia finirà di nuovo sotto la pioggia anche se in un contesto termico generalmente mite.

La terza mappa è la media degli scenari del modello americano valida per martedi 2 aprile:

1 di 1 ‘

Ecco l’Italia alle prese con una nuova depressione. L’alta pressione verrà sbattuta a levante ed uscirà dalla nostra scena di influenza. A tal proposito vi mostriamo la mappa della probabilità di pioggia a scala italica valida sempre per martedi 2 aprile:

1 di 1 ‘

A parte alcune aree del meridione e delle Isole, il resto d’Italia verrà abbracciata da una probabilità media o medio-alta di veder piovere. In altre parole, dopo la reticenza del periodo pasquale, il maltempo dovrebbe riportarsi verso levante durante i primi giorni di aprile.