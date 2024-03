VORTICE CICLONICO presto in azione sull’Italia! Ecco le aree maggiormente colpite dal MALTEMPO

La situazione meteorologica in Italia sembra aver ritrovato un dinamismo che non si riscontrava da molti anni. Tra la prossima notte e la giornata di domani, mercoledi 6 marzo, un nocciolo freddo in quota attraverserà l’Italia ad iniziare già da questa sera sulle regioni settentrionali. Al suo passaggio determinerà precipitazioni a prevalente carattere di rovescio con anche dei temporali e quota neve in calo.

La prima mappa mostra il posizionamento della depressione alla quota isobarica di 850 hpa, ovvero 1500 metri di altezza alle ore 7 di domani mattina, mercoledi 6 marzo:

Il vortice sarà centrato sulla verticale della Liguria centro-orientale con temperature alla medesima quota attorno a -2°.

Vediamo invece cosa potrebbe succedere nel pomeriggio. Questa è la mappa riferita alle ore 16 di domani, mercoledi 6 marzo, sempre a 1500 metri di altezza:

La depressione si sposterà sull’alta Toscana, attenuandosi progressivamente. I rovesci ed i temporali seguiranno ovviamente il percorso della depressione medesima, ma facciamo parlare le mappe.

La terza cartina mostra le precipitazioni attese in Italia alle ore 12 di domani, mercoledi 6 marzo:

Rovesci sulla Liguria centro-orientale e la Lombardia, nevosi oltre i 700-800 metri. Rovesci anche al nord-est con neve oltre 900 metri, sulle regioni tirreniche fino alla Calabria con quota neve in Appennino attorno a 1000-1200 metri. Ancora asciutto il versante adriatico, gran parte del meridione e le Isole.

Questi invece sono i rovesci previsti in Italia attorno alle ore 18 di domani, mercoledi 6 marzo:

Acquazzoni sull’Emilia Romagna ed al centro con quota neve in calo in Appennino fino a 800-1000 metri. Qualche rovescio interesserà anche la Sardegna, per il resto assenza di fenomeni. Temperature in calo su tutta l’Italia.