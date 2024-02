Tornerà il MALTEMPO, ma che difficoltà immane per il freddo!

Il Sole spende su tutta Italia, segnale inequivocabile del ritorno dell’anticiclone sul Mediterraneo. Sarà proprio lui il protagonista della settimana, con belle giornate e soprattutto temperature in nuovo inesorabile aumento.

Ad inizio prossima settimana, invece, pare proprio che l’anticiclone inizierà a indietreggiare verso ovest, lasciando spazio al transito di una perturbazione molto veloce tra 19 e 20 febbraio e poi altre potenziali perturbazioni nei giorni successivi. Insomma si intravedono scenari dinamici nel corso della terza decade del mese, ma c’è un grosso problema!

Le temperature faranno una fatica clamorosa nel scendere e portarsi su valori più consoni al periodo. Insomma non stiamo scomodando ondate di freddo intenso e quindi temperature molto inferiori alle medie, bensì temperature più in linea col periodo: anch’esse sembrano compiere uno sforzo incredibile nel mostrarsi in Italia e anche sul resto d’Europa.

Davvero eloquenti le anomalie previste tra 15 e 20 febbraio: su un arco di 5 giorni si prospetta un’anomalia media di ben 8°C su tutta l’Europa centrale e nord Italia.

Con l’arrivo di tempo più dinamico da inizio prossima settimana si prevede un calo delle temperature, ma in ogni caso si resterà in un contesto di sopra-media su gran parte d’Europa. Il freddo vero, quello pungente invernale, rischia di non palesarsi sul nostro Stivale anche nella prima metà della prossima settimana.

Per ritrovare temperature più invernali, capaci di scendere sotto la media (quantomeno per provare a bilanciare le pesanti anomalie che ormai registriamo da settimane, da mesi e da anni) occorrerebbe l’arrivo di masse d’aria artiche o continentali, ma al momento questi scenari li troviamo solo sul finale di febbraio, come ci mostra la media degli scenari di GFS.