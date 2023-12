Quanta pioggia cadrà nei prossimi 10 giorni? Le prospettive del modello americano ed europeo

L’alta pressione nei prossimi giorni tenderà lentamente ad attenuare la sua forza, fino a scomparire quasi del tutto all’inizio del nuovo anno. Senza l’ostacolo dell’anticiclone, le correnti atlantiche dovrebbero entrare in maniera decisamente più agevole in Italia, portando un discreto carico di pioggia segnatamente sui versanti posti sopravvento al flusso portante in prevalenza occidentale.

La prima mappa mostra la sommatoria delle piogge attese nei prossimi 10 giorni secondo il modello americano:

1 di 1 ‘

Una brutta ombra pluviometrica potrebbe funestare alcune aree del Piemonte e del ponente ligure. Pioverà poco anche sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia centro-meridionale, per il resto le piogge saranno discretamente distribuite con picchi nelle aree sopravvento al flusso occidentale.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nei prossimi 10 giorni secondo il modello europeo:

1 di 1 ‘

Quantitativi importanti di pioggia tra la Liguria di levante e l’alta Toscana, fino a 170 mm. Molta pioggia anche in Friuli, fino a 120 mm. Piogge relativamente abbondanti (50-80 mm) sul medio e basso Tirreno. pioverà invece meno sulla Sardegna orientale, l’Abruzzo, il Molise e la Puglia.