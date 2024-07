Meteo: anticiclone africano si scatena già dal week-end, ecco le TEMPERATURE!

L’alta pressione africana si sta concedendo una pausa di qualche giorno offrendoci temperature gradevoli, prima di tornare in azione in maniera anche piuttosto irruenta. Il caldo tornerà a prendere il sopravvento su tutta Italia a cominciare dal week-end, ma pare proprio che l’anticiclone sub-tropicale possa farci compagnia per tutta la prossima settimana, accompagnandoci alla metà di Luglio con temperature via via sempre più alte.

Il caldo si farà piuttosto forte e a tratti afoso già da domenica 7 Luglio, soprattutto al sud. Si ipotizzano temperature massime fino a 37°C nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Fino a 33-35°C su Calabria, Molise e Sardegna, mentre si potranno sfiorare i 33°C su Marche, Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Insomma si tornerà a respirare aria piuttosto calda e, per le coste, anche parecchio umida.

Eloquente l‘indice di disagio, in grado di farci capire l’entità del caldo in arrivo e il disagio derivante dalla nostra percezione del calore. Al sud si intravedono aree “rosse”, perlopiù in Puglia, segno che il caldo sarà particolarmente sostenuto.

Gran caldo al sud anche lunedì 8 Luglio, con temperature localmente vicine ai 37-38°C. Caldo anche al nord, con afa in aumento sulla Val Padana. Saremo agli albori dell’ondata di caldo africano, pronta a farci compagnia per gran parte della prossima settimana.