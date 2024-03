Le PIOGGE e le TEMPERATURE in Italia nei prossimi 15 giorni; ci saranno SORPRESE? Il responso degli “SPAGHETTI”

In questa sede tenteremo di tracciare una linea di tendenza per i prossimi quindici giorni su tutto il nostro Paese. L’alta pressione si farà viva oppure torneranno le piogge e il maltempo? Per avere risposte più attendibili interpelliamo un diagramma completo che tenga conto non solo del run ufficiale, ma anche delle cosiddette “corse alternative” che il modello americano periodicamente ci propone.

Quelli che vedete sono chiamati “spaghetti” e riassumono tutte le corse del modello di oltre oceano, compresa ovviamente quella ufficiale. La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge (o le nevicate) sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale delle città di MILANO, ROMA e BARI.

Il primo diagramma si riferisce alla città di MILANO:

Cosa notiamo? Una breve pausa anticiclonica dopo il transito del modesto corpo nuvoloso che avverrà nelle prossime ore. Indicativamente da domenica 24 marzo in avanti sembra prendere piede un periodo accompagnato da molta pioggia e temperature in calo, con valori termici inferiori alle medie del periodo.

Il secondo grafico mostra invece la situazione attesa sulla città di ROMA:

Durante tutta questa settimana sulla Capitale dominerà una blanda zona di alta pressione con temperature al di sopra della media del periodo. A partire dal 24 marzo potrebbe tornare la pioggia anche qui, con temperature in netto calo e probabile sotto-media termico.

Infine, il terzo grafico ci mostra la linea di tendenza del tempo sulla città di BARI:

Tra oggi e domani è previsto il transito di una moderata perturbazione con piogge e temperature in calo. A seguire avremo una ripresa delle temperature a seguito di condizioni blandamente anticicloniche, anche se attorno alla fine del mese potrebbero tornare le piogge, ma in un contesto termico molto mite.