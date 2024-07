L’anticiclone africano non mollerà: la settimana prossima inizierà con un GRAN CALDO

L’estate italiana/africana non si farà intimorire dai TEMPORALI VIOLENTI attesi su parte delle regioni settentrionali tra venerdi e sabato. La struttura anticiclonica ha ormai preso possesso dell’intero scacchiere mediterraneo e come accennato in altra sede, detterà legge per tutta la seconda decade di luglio, con caldo opprimente da nord a sud.

La prossima settimana debutterà quindi sotto il segno del sole dardeggiante e del caldo molto intenso praticamente su tutte le regioni italiane. La prima mappa ci mostra il quadro sinottico atteso in Europa nelle ore centrali di martedi 16 luglio:

Un nuovo forte ruggito dell’alta pressione africana sarà palese sull’Italia e su tutto il Mediterraneo. Notate le correnti instabili atlantiche (frecce blu) che si rintaneranno quasi impaurite verso nord-ovest, senza più interessare la nostra Penisola nemmeno marginalmente.

L’anticiclone sarà accompagnato anche da temperature molto elevate. La seconda cartina mostra i valori termici attesi a 1500 metri di altezza nelle ore centrali di martedi 16 luglio:

La linea nera traccerà l’ipotetico confine tra il caldo sopportabile ed intenso. Come vedete, tutta l’Italia sarà soggiogata da un caldo intenso con isoterme alla medesima quota comprese tra 22 e 24° . Per trovare la mitezza si dovrà andare sulle coste atlantiche europee, mentre sulle Isole Britanniche farà addirittura fresco.