Inquinamento alle stelle in Val Padana, attesa per il maltempo!

Una delle piaghe meteo-ambientali degli ultimi tempi per il nord Italia riguarda proprio l’elevato inquinamento. Ormai è chiaro che anticiclone=aria malsana, soprattutto quando questi opprimenti e invadenti anticicloni persistono per troppi giorni consecutivi. L’assenza di ricambi d’aria, la pressione elevata e l’assenza di pioggia permette un costante accumulo degli inquinanti nei bassi strati, soprattutto nelle grandi città e nei centri industriali.

Davvero impressionante la mappa prodotta dai dati Copernicus dell’ESA per quanto riguarda la qualità dell’aria sul centro-nord Italia. La pianura Padana mostra la situazione peggiore: le concentrazioni di PM10 sono ai massimi livelli su vasti territori, segno di una qualità dell’aria davvero pessima, che purtroppo respiriamo costantemente nel corso della giornata.

La conca della Val Padana è senz’altro l’area geografica più predisposta ad accogliere i gas di scarico delle auto e delle industrie, il particolato e le fuliggini. Ormai è un problema sempre più frequente poiché rispetto al passato sono in netto aumento i periodi di alta pressione che avvolgono il nord Italia. Anche in presenza del Sole e in assenza di nebbia la situazione non cambia: il “bel tempo” in realtà andrebbe rinominato “cattivo tempo”, poiché la qualità dell’aria resta pessima.

Tra i modi migliori per proteggersi da questo particolato presente in atmosfera si potrebbero adottare le ormai conosciute mascherine FFP2. Andrebbero utilizzate soprattutto quando trascorriamo troppo tempo fuori casa. Le FFP2 sono in grado di filtrate ottimamente l’aria, riuscendo a bloccare il particolato più grossolano. Per le abitazioni si consigliano depuratori d’aria.

Ovviamente sono solamente soluzioni provvisorie che non possono cancellare il vero problema, che purtroppo rischia di degenerare col passare degli anni.

Fortunatamente il maltempo dei prossimi giorni proverà a ripulire l’aria grazie ad un consistente ricambio d’aria. Da giovedì torneranno nubi, piogge e un incremento della ventilazione. Dunque nel week-end torneremo finalmente a respirare aria più pulita su tutto il nord Italia.