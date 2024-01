FREDDO in vista nel fine settimana, ma non per tutti; ecco le regioni coinvolte

Nel fine settimana la situazione in Italia è destinata in parte a cambiare. Non aspettiamoci chissà cosa, solo una breve scodata più fredda che potrebbe intervenire essenzialmente sulle regioni del medio-basso Adriatico e al meridione, anche se il calo termico (modesto) si percepirà ovunque.

Aria fredda tenderà a scendere sull’Europa orientale, lambendo anche la nostra Penisola segnatamente nella giornata di domenica 28 gennaio. La prima mappa mostra le temperature attese a 1500 metri sulla verticale italica nella mattinata della giornata festiva.

Un po’ di inverno potrebbe tornare sul medio-basso Adriatico e al meridione dove prevediamo isoterme alla medesima quota comprese tra 0 e -2°. Non sono previsti fenomeni se non un temporaneo aumento della nuvolosità ed un rinforzo della ventilazione da nord. Una piccola parte di aria fredda potrebbe entrare anche sulla Pianura Padana, ma con cali termici del tutto insignificanti.

La seconda mappa mostra le temperature al suolo attese in Italia nelle ore centrali di domenica 28 gennaio:

Temperature in calo soprattutto nelle zone interne dell’Italia centro-meridionale ed in misura minore anche in Val Padana. Sul resto d’Italia ancora valori miti, ma in lieve calo rispetto agli ultimi giorni.