WEEK-END un po' INSTABILE sull'Italia; ecco dove potrebbe PIOVERE

La situazione meteo subirà una modifica durante l'ultimo fine settimana di maggio in Italia. In sostanza, se ne andranno le correnti oceaniche da ovest per lasciare spazio ad un flusso moderatamente fresco ed instabile proveniente da nord-est.

Il responsabile di questo cambiamento sarà l'anticiclone delle Azzorre; invece di puntare verso l'Italia, farà una migrazione a nord-est in direzione del Regno Unito e la Scandinavia, come mostra questa analisi del modello americano valida per domenica 30 maggio:

Ecco la spinta dell'alta pressione verso nord-est (freccia rossa) con conseguente discesa di correnti moderatamente fresche ed instabili dai quadranti nord-orientali (frecce blu). Tutto ciò determinerà una parziale accentuazione dell'instabilità sull'Italia, soprattutto nella giornata di domenica, in compagnia di un clima non caldo.

Andiamo però con ordine: questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per sabato 29 maggio in Italia:

Sarà una bella giornata di sole quasi per tutti. Da segnalare nel pomeriggio qualche piovasco sulle Alpi, l'Appennino Ligure e le aree interne poste tra Lazio e Abruzzo. Su tutte le altre regioni il bel tempo dovrebbe reggere fino a sera ed accompagnato da temperature gradevoli.

La giornata di domenica 30 maggio vedrà invece qualche cambiamento:

Si notano temporali sulle Alpi occidentali e il Piemonte occidentale e settentrionale. Rovesci e qualche temporale nel pomeriggio anche su Liguria e settore alpino centro-orientale, qui con qualche sconfinamento verso le alte pianure.

Temporali anche al centro, tra l'Umbria meridionale e l'entroterra del Lazio e dell'Abruzzo. Su tutte le altre regioni avremo una giornata discreta anche se un po' ventosa al centro e al nord dove si avvertirà un moderato calo delle temperature.

