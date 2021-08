WEEK-END: clima nuovamente PAZZO sull'Italia!

Temporali intensi VS caldo atroce. Dopo un paio di giorni di tregua, nel fine settimana si ripresenterà la solita dicotomia climatica tanto cara a questa stagione estiva, anche se con toni leggermente meno spinti. Temporali anche intensi andranno in scena al nord (non in tutto il nord, ma nelle solite zone), mentre il meridione sarà alle prese con l'ennesima ondata di caldo africano di questa stagione.

Iniziamo con i temporali al nord. Questa la sommatoria delle precipitazioni attese sul nord Italia nella giornata di sabato 7 agosto:

Temporali intensi con grandinate saranno possibili su Val d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. A sud del Po e sulla Liguria avremo condizioni di variabilità con qualche piovasco, mentre sul resto d'Italia sole e caldo.

Questi invece sono i temporali previsti al nord nella giornata di domenica 8 agosto:

Temporali forti tra Lombardia, nord Veneto, Trentino e Friuli. Variabilità sul resto del settentrione con qualche piovasco che potrebbe estendersi anche alla Toscana. Su tutte le altre regioni sole e caldo a volontà.

Per finire, le temperature attese al suolo al centro e al sud nel pomeriggio di domenica 8 agosto:

Riecco i 40°, precisamente sul Foggiano; 39° nelle aree interne della Sicilia ed in Abruzzo, 38° sul resto della Puglia e la Calabria, 37° sulle Marche e 35° in Sardegna.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località