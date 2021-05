Verso una modifica della circolazione: WEEK-END a rischio TEMPORALI?

Non ci sono altre perturbazioni in vista nei prossimi giorni, ma la situazione non volgerà completamente alla stabilità. In sostanza, mancherà ancora una copertura adeguata da parte dell'alta pressione. Di tanto in tanto l'anticiclone africano riesce a lambire il meridione, mentre l'alta delle Azzorre si trova spesso defilata in Atlantico, senza intervenire direttamente sulla scena meteorologica italiana.

Come evolverà quindi il tempo nei prossimi giorni in Italia? Fino a mercoledi 26 maggio la nostra Penisola resterà inserita in un flusso di correnti nord atlantiche con un po' di variabilità al nord e tempo buono al centro e al sud, in un contesto termico gradevole.

Tra giovedi 27 e venerdi 28 maggio arriverà invece un po' di alta pressione a garantire due giornate discretamente soleggiate per tutti e con temperature in moderato aumento.

Durante il week-end invece la situazione cambierà nuovamente. L'alta pressione delle Azzorre farà una migrazione verso nord-est formando un ponte disteso dal Vicino Atlantico alla Scandinavia, come mostra l'analisi del modello americano per sabato 29 maggio:

Di rimando, la nostra Penisola verrà interessata da un flusso di correnti moderatamente fresche ed instabili da nord-est (frecce blu) che metteranno un po' a "rischio temporali" il prossimo fine settimana.

La seconda mappa mostra i fenomeni attesi in Italia nella giornata di sabato 29 maggio:

Dicevamo dei rovesci o temporali che si faranno vedere al nord, specie al nord-ovest e nelle aree interne del centro. Si tratterà di rovesci essenzialmente pomeridiani o serali. Qualche rovescio sarà possibile anche sul mare, tra la Sicilia e la Sardegna meridionale; altrove il rischio di pioggia si presenterà basso.

Questa invece è la situazione attesa per domenica 30 maggio:

Ancora piovaschi o brevi temporali al nord-ovest, zone alpine, medio Tirreno, Calabria, zone interne della Sardegna e della Sicilia. Anche in questo caso si tratterà di fenomeni essenzialmente pomeridiani.

Quadro termico nel complesso gradevole su tutta la Penisola, senza punte di caldo eccessive.

