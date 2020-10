Meteo fine settimana: tempo CAPRICCIOSO con rischio di ROVESCI

Cosa bolle in pentola per il prossimo fine settimana in Italia? A scanso di equivoci ribadiamo che la situazione è ancora in evoluzione, di conseguenza è lecito non prendere la tendenza esposta in questa sede come oro colato.

Tra venerdi e sabato avremo il transito di una perturbazione ancora male inquadrata dalle elaborazioni. Alcune precipitazioni al nord e al centro comunque ci saranno, anche se in un contesto mite.

Domenica la medesima perturbazione potrebbe spezzarsi in mille rivoli; da qui nascerà la difficoltà previsionale per il fine settimana, che comunque non sarà stabile.

La prima mappa mostra la situazione inquadrata oggi (martedi 20) dal modello americano per la giornata di sabato 24 ottobre:

All'interno della linea nera saranno possibili piovaschi o rovesci che il modello individua con maggiore vigore sul settore di nord-est. Altrove, quindi sul nord-ovest, le Isole e al meridione, il tempo dovrebbe restare asciutto e in parte anche soleggiato.

La domenica, infine, appare molto incerta secondo il modello americano:

L'elaborato individua una cospicua batteria di rovesci o temporali tra la Sardegna, la Sicilia e il basso Tirreno, anche se i massimi di pioggia sembrano concentrasi in mare aperto.

Rovesci saranno altresì probabili al nord-ovest e sulle regioni del medio-alto Tirreno, mentre il tempo dovrebbe restare asciutto al nord-est e sul medio adriatico.

