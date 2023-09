L'ESTATE spodesterà l'AUTUNNO: guardate che temperature nel prossimo week-end!

L'autunno si prepara ad essere umiliato da un forte anticiclone che nei prossimi giorni si consoliderà non solo in Italia, ma su buona parte del nostro Continente.

Evidentemente l'estate bollente che abbiamo avuto non è stata sufficiente per acconternare le ire del Gobbo di Algeri. Questa figura, diventata ormai dominante sul Mediterraneo in tutti i mesi dell'anno, si prepara a spodestare l'autunno a suon di sole, caldo anomalo ed una completa assenza di precipitazioni, ad eccezione degli ultimi temporali che avremo al sud nelle prossime 24 ore. Una brutta situazione che intaccherà probabilmente anche i primi giorni di ottobre.

La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri attese in Europa nelle ore centrali di sabato 30 settembre:

Come al solito, il gobbo africano sfrutterà la stampella della Penisola Iberica per portare la sua offensiva sull'Italia: uno schema ampiamente collaudato e che in estate da origine alle peggiori ondate di caldo. Ora siamo in autunno (almeno sulla carta) e il sole non ha più la potenza di luglio e agosto. Tuttavia i 30° (valore assurdo per fine settembre) verranno valicati in diverse zone nei prossimi giorni e nel prossimo week-end.

La seconda mappa mostra le temperature attese al suolo alle ore 14 di sabato 30 settembre:

30° verranno toccati nel Lazio; 29° su Sardegna, Sicilia, Toscana, Emilia Romagna, Basso Veneto, Umbria e Campania. Molte regioni saranno alle prese con 27-28°, ovvero un clima estivo su tutta l'Italia.

Queste invece sono le temperature attese, sempre al suolo, in Italia alle ore 14 di domenica 1 ottobre:

31° saranno presenti nel Lazio, 30° sulla bassa Toscana, la Sardegna settentrionale e la bassa Lucania, 29° su Lombardia, basso Veneto, Emilia Romagna, alta Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. Molte regioni ancora alle prese con 27-28°! Autunno, dove sei?

RIASSUMENDO: L’Italia si prepara a vivere una settimana di autunno bollente e secco, sotto l’influenza dell'anticiclone africano che porta aria calda e secca sul Mediterraneo. Questa figura barica, che in estate provoca le peggiori ondate di caldo, ora si prepara a umiliare l’autunno con temperature estive e nessuna precipitazione. Nei prossimi giorni, infatti, avremo sole, caldo anomalo e una completa assenza di pioggia, ad eccezione degli ultimi temporali al sud. Le mappe mostrano il forte contrasto tra il calore africano e il freddo artico in Europa e i valori assurdi delle temperature al suolo in Italia, con 30° o più in diverse regioni. L’autunno sembra non avere speranze di riprendersi almeno fino ai primi giorni di ottobre. Una situazione preoccupante, che potrebbe avere conseguenze negative sull’ambiente e sull’agricoltura.

