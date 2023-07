Il tempo del week-end: ecco dove ci saranno i TEMPORALI e dove farà più CALDO

Il prossimo fine settimana riproporrà in Italia la dicotomia climatica CALDO-TEMPORALI, ma sarà decisamente meno esasperata rispetto alla settimana scorsa. In altre parole, al centro-sud farà di nuovo caldo, ma senza raggiungere valori estremi, così come i temporali su parte del nord che non dovrebbero raggiungere toni troppo acuti.

La prima mappa inquadra la situazione sinottica attesa in Italia nella notte tra sabato 29 e domenica 30 luglio:

Ecco le regioni settentrionali lambite dal flusso atlantico in marcia sull'Europa centrale, mentre le regioni centro-meridionali saranno sotto l'influenza della parte terminale dell'anticiclone africano. Di conseguenza avremo un tempo molto diverso tra il nord e le regioni centro-meridionali.

TEMPORALI : ecco la sommatoria dei fenomeni attesi per l'intera giornata di sabato 29 luglio:

I temporali interverranno tra il pomeriggio e la serata, ma interesseranno essenzialmente i settori di pianura posti a nord del Po e le Alpi, quindi NON tutto il nord! A sud del Po non avremo fenomeni a parte qualche piovasco al mattino sull'arco ligure, ma in attenuazione in giornata. Sul resto d'Italia tempo stabile e soleggiato.

Nella giornata di domenica 30 luglio, i temporali si trasferiranno verso il Triveneto, risultando talora intensi:

Sul resto nel nord nessun fenomeno a parte qualche piovasco tra Liguria orientale ed Emilia Romagna. Nubi in parziale aumento anche al centro, ma non accompagnate da fenomeni, per il resto tempo stabile e soleggiato.

Passiamo ora al CALDO. La prima mappa mostra le temperature attese in Italia alle ore 16 di sabato 29 luglio:

Punte di 36° sulla Sardegna ed in Sicilia, 34° sulla Romagna, il Foggiano e il Golfo di Taranto, 33° nelle aree interne dell'Italia centrale.

Infine, queste sono le temperature previste per domenica 30 luglio, sempre alle ore 16:

Punte di 37° sulla bassa Lucania, 36° in Sicilia ed in Sardegna, 35° sulla Calabria Ionica e sul Lazio. Valori in aumento anche sulla Pianura Padana.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località